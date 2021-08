Dipendenti in nero e irregolari, chiuso locale nel Comasco

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - In un ristorante in provincia di Como su 19 lavoratori controllati c'erano 5 lavoratori in nero e 2 lavoratori irregolari. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza lariana che ha comminato sanzioni e sospeso l'attività del locale, che si trova a Merone (Como) e affaccia sul Lago di Pusiano.

I lavoratori non in regola erano impiegati con differenti compiti (musicisti, addetti alla sicurezza, lavapiatti, camerieri), e nel corso dell'ispezione sono state elevate sanzioni che vanno da 1.800.00 a 10.800,00 euro per i lavoratori in nero e da 400 a 2.400 euro per i lavoratori irregolari. "E' stata inoltre disposta, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, nei confronti dell'esercente, la sospensione dell'attività, in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 20% della totalità dei lavoratori impiegati". (ANSA).