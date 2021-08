COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Con 35.314 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi positivi al Coronavirus (1,8%) registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Cinque i decessi comunicati dalla Regione Lombardia. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-4) ma salgono negli altri reparti (+7).

La Lombardia resta in zona bianca, ed è merito soprattutto della campagna vaccinale, come confermato oggi dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Con un'incidenza di 42,4 su 100 mila abitanti - scrive il governatore in una nota - e il 2 per cento di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, anche questa settimana la nostra regione si conferma in zona bianca, nel monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute". "Un risultato - continua Fontana - che conferma l'efficacia della vaccinazione che in Lombardia ha raggiunto percentuali vicine alla cosiddetta immunità di gregge".

Un impegno, quello a favore dei vaccini, che non conosce soste. Sostenuto, tra l'altro, anche da altre istituzioni e dalle normative vigenti. Il 7 agosto scorso è stato respinto dal Tribunale di Pavia il ricorso presentato da 10 operatrici socio-sanitarie messe in "ferie forzate" dalla cooperativa per cui lavorano, dopo essersi rifiutate di vaccinarsi contro il Covid.

Non sono mancate, nel corso della settimana, anche buone notizie. Ad esempio il Comune di Milano ha reso not cheo, in una situazione epidemiologica a basso rischio, negli asili nidi e nelle scuole materne il prossimo anno scolastico tornerà l'orario prolungato fino alle 18. Questo, ha spiegato il Comune, sarà possibile grazie a un piano di assunzioni straordinario, oltre che al tracciamento delle presenze, sia dei bambini che del personale, al fine di consentire l'adozione tempestiva delle misure e dei provvedimenti di sorveglianza nei casi di positività al Covid 19. (ANSA).