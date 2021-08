Agente Lukaku, intollerabili falsità e minacce

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - "Ciò che non possiamo assolutamente tollerare sono le falsità, le insinuazioni, le offese e le minacce che abbiamo ricevuto (anche nei confronti della mia famiglia e delle mie figlie, per esempio) che hanno ampiamente superato il limite della civiltà, della decenza e della sopportazione": lo dice Federico Pastorello, l'agente di Romelu Lukaku, in una lunga nota nella quale precisa che Marotta, Ausilio e Inzaghi si sono adoperati perche' il belga restasse all'Inter ma che il Chelsea era rimasto nel cuore di Lukaku ("per lui un club unico e speciale") e smentisce ogni interesse economico alla base dell'addio. (ANSA).