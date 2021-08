Nuovo colpo Inter, quasi fatta per Dumfries

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Dopo Edin Dzeko, nuovo colpo per l'Inter: è quasi fatta per l'esterno olandese Denzel Dumfries, che arriva dal Psv Eindhoven e che si è messo in evidenza con la nazionale orange negli ultimi Europei vinti dall'Italia di Roberto Mancini. Il giocatore 25enne è atteso nelle prossime ore a Milano. (ANSA).