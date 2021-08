Covid: Mutuo Soccorso Milano vince bando da 25mila euro

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - L'associazione di promozione sociale Mutuo Soccorso Milano ha vinto un finanziamento da 25mila euro per il progetto "Building A Mutual Aid Community By Feeding Milan", finanziato da Expensify.org nel bando Community Justice Grant Challenge.

"Siamo tra i 10 progetti più votati e l'unico progetto europeo in finale! - si legge sui social dell'associazione, nata lo scorso anno da un'iniziativa della brigata di solidarietà attiva Lena-Modotti, nel contesto della crisi sanitaria e sociale dovuta alla pandemia di Covid-19 - Grazie al supporto di tutti riceveremo $25k dalla fondazione Expensify.org. Siamo orgogliose e orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo e ce l'abbiamo fatta solo grazie a un incredibile attivazione della nostra comunità. Siamo ancora più convinti che la strada intrapresa é quella giusta! ".

Il progetto - come si legge sul sito di Expensify - mira a creare e consolidare comunità di mutuo aiuto nei quartieri più difficili, per distribuire cibo e generi di prima necessità.

Mutuo Soccorso - viene ricordato - ha anche dato vita a una cucina mobile per preparare e distribuire pasti caldi per gli homeless. I progetti premiati - si può leggere ancora - hanno in comune il riconoscere lo sforzo dei tanti gruppi che si sono impegnati, nei rispettivi territori, per tentare di porre un argine alle disuguaglianze sociali esacerbate dal covid. (ANSA).