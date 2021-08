Covid: 679 i nuovi casi in Lombardia, due le vittime

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Sono 679 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, rilevati da 32.913 tamponi, con un rapporto del 2%, uguale a quello di ieri. Sono due in più, invece, le persone ricoverate in intensiva, oggi 37, mentre calano di due i ricoveri negli altri reparti, arrivati a 292.

Due le vittime, per un totale di 33.847 da inizio pandemia.

La maggioranza dei nuovi casi a Milano, 187, di cui 73 in città. E poi 86 a Varese, 72 a Brescia, 50 a Como, 48 a Monza, 47 a Pavia, 46 a Mantova, 35 a Cremona, 24 a Lecco, 16 a Lodi, 8 a Sondrio. (ANSA).