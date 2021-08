Tenta di scappare in bici, ladro bloccato a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Attraversava la strada con uno strano rigonfiamento tra la maglia e i pantaloni, che ha insospettito gli agenti del Commissariato Città Studi, che percorrevano in auto corso Buenos Aires: dopo aver tentato di scappare con una bici trovata sul marciapiede opposto e poi a piedi, l'uomo è stato bloccato dai poliziotti, che hanno notato un marsupio nero nascosto sotto i suoi abiti. Gli agenti sono stati raggiunti da un 53enne peruviano, che ha detto loro che la persona appena fermata, un 45enne tunisino con precedenti, gli aveva poco prima rubato il marsupio dal furgone che utilizza per le consegne. I poliziotti hanno quindi restituito il tutto al proprietario e arrestato il ladro.

L'arresto è stato eseguito in un servizio di controllo dell'arteria commerciale milanese. (ANSA).