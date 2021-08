Schianto in scooter, muore un carabiniere

(ANSA) - RICENGO, 11 AGO - Un carabiniere di 40 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale a Ricengo, in provincia di Cremona. Il militare era in sella a uno scooter quando alle 15.30 si è scontrato con un'auto lungo la bretella 591 che dal paese porta verso il casello autostradale della Brebemi. Fatale l'impatto prima con la vettura e poi con il guardrail. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza decollata da Milano, insieme a un'ambulanza della Croce Rossa di Crema. (ANSA).