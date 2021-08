Incidenti stradali: bimbo 3 anni investito su strisce, grave

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Un bimbo di tre anni è stato investito, questa mattina a Milano, da un autocarro mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con la madre in via Etruschi, in zona Molise. Le sue condizioni sono considerate gravi, anche se al momento i sanitari non ritengono sia in pericolo di vita. E' stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale di Niguarda.

L'incidente si è verificato verso le 10. Il camionista si è fermato a prestare soccorso. La ricostruzione della dinamica dell'investimento è condotta dai vigili urbani. Si sta valutando se sottoporre agli esami tossicologici il guidatore del mezzo.

(ANSA).