Incendi: Fontana, in Calabria volontari e mezzi lombardi

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Sono iniziate le operazioni della colonna regionale lombarda delle Protezione Civile, reparto Anti Incendio Boschivo, per l'emergenza incendi in Calabria.

"Volontari e mezzi hanno già effettuato diversi interventi", ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post sulla sua pagina Facebook. "In Calabria, come in Sicilia e in Sardegna - ha aggiunto il governatore - da giorni si lotta incessantemente contro il fuoco. Ciò che fa più rabbia è la consapevolezza che molti dei roghi sono di natura dolosa o causati da disattenzioni". (ANSA).