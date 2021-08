Milano: De Corato, 596 incidenti monopattino da giugno 2020

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - A Milano dal giugno del 2020 a oggi ci sono stati 596 interventi di ambulanze per incidenti dovuti ai monopattini. Il dato è stato fornito dall'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia e consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato.

"Con la città semi deserta in due giorni ci sono stati 6 interventi di ambulanze a soccorso dei viaggiatori in monopattino - ha aggiunto De Corato -. Intanto parte oggi una mia petizione online per raccogliere adesioni e sollecitare il Governo a non perdere tempo stante l'iter iniziato di una proposta di legge parlamentare che regolamenti i monopattini.

Sulla mobilità ecologica il sindaco Sala e i suoi assessori hanno sempre minimizzato il problema".

L'assessore regionale ha poi spiegato che a settembre la Regione Lombardia "proporrà un progetto di legge che ripercorre le proposte di Luca Bernardo", candidato sindaco del centrodestra, per rendere obbligatori "casco, targa e assicurazione". (ANSA).