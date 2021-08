Milan: Hauge saluta, va all'Eintracht Francoforte

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Il Milan saluta Jens Petter Hauge.

Il norvegese è stato infatti ceduto all'Eintracht Francoforte.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte", spiega il Milan in una nota.

"Il Club ringrazia Jens Petter per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale", conclude la società rossonera. (ANSA).