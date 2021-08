Maroni, spazio ai giovani io faccio il coach

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - "Diciamo che in questo momento faccio l'avvocato. Per quanto riguarda la politica, credo sia il momento di dare spazio ai giovani. Diciamo che ho un ruolo da coach": parole di Roberto Maroni, ex ministro ed ex governatore lombardo in una intervista al quotidiano online Malpensa 24.

Maroni, candidato della Lega a sindaco di Varese, aveva rinunciato anche per motivi di salute dopo un malore e un'operazione. Il candidato leghista è ora Matteo Bianchi.

"A Varese Davide Galimberti non vincerà al primo turno. Sono convinto che il tutto si deciderà al ballottaggio. Un turno in cui il centrodestra, storicamente, ha sempre avuto difficoltà a vincere. Speriamo di ribaltare i pronostici che vedono il centrodestra sconfitto al secondo turno", spiega.

"Oggi vedo una politica senza strategie - prosegue Maroni -.

C'è troppa tattica. Anzi, direi che ci sono troppi tatticismi.

Un tempo c'erano prospettive sul lungo termine, venivano disegnati programmi politici su un arco di tempo di cinque anni.

Oggi, se si pensa ai prossimi cinque mesi è già tanto". Per la Lega "dico che l'orizzonte dovrebbe essere quello di entrare nel Partito Popolare Europeo. Giancarlo Giorgetti vuole questo.

Matteo Salvini no. Questo è il futuro. Anche per evitare l'isolazionismo. Non c'è lepenismo che tenga".

Parlando a livello nazionale Maroni conclude "se Mario Draghi verrà eletto presidente della Repubblica e si va al voto anticipato Salvini vorrà giocare la partita da premier. Mi pare evidente che il competitor sarà Giorgia Meloni. A quel punto, nel momento in cui Fratelli d'Italia avrà anche un solo voto in più della Lega, credo che la Meloni, prima donna premier in Italia, avrebbe tutte le carte in regola per farlo". (ANSA).