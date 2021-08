Covid: in Lombardia 200 nuovi casi e un decesso

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Sono 200 i nuovi casi di positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 10.975 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta all'1,8%. Sono due in più le persone ricoverate in terapia intensiva, per un totale di 37 in tutta la regione, scendono invece di una unità i ricoverati nei reparti ordinari che in totale sono 275. Una persona è deceduta a causa del virus per un totale di 33.839 morti dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i nuovi casi per Provincia la più colpita è Milano con 69 casi di cui 29 a Milano città, segue Varese con 38, Mantova con 14, Brescia e Cremona con 13, Como con 12, Bergamo con 10, Sondrio con 7, Lecco e Monza e Brianza con 5, Pavia con 4, nessun nuovo contagio si registra nella provincia di Lodi. (ANSA).