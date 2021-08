Covid: Aiop Lombardia dona materiale medico a Cuba

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - In Lombardia durante la prima ondata di Covid arrivarono medici e infermieri cubani per aiutare una delle zone più colpite dal virus. "Nessuno dimenticherà mai i tre mesi in cui sono stati al nostro fianco per combattere il momento più duro della pandemia - ha sottolineato Michele Nicchio, vicepresidente di Aiop, Associazione italiana ospedalità privata, giovani Lombardia e Presidente Aiop giovani nazionale -. Per questo, con la donazione coordinata dai giovani di Aiop Lombardia e con il contributo del gruppo San Donato, del Gruppo Gheron e del Gruppo Mantova Salus, abbiamo cercato di restituire un po' della generosità che il popolo cubano ha dimostrato inviandoci i suoi medici e infermieri per aiutarci nella lotta contro il coronavirus".

Cuba sta vivendo delle difficoltà, come spiegato in una nota, soprattutto per la mancanza di forniture mediche. "Da qui nasce il nostro gesto, supportato logisticamente da Neos Air e da Vector, grazie ai quali in due spedizioni che verranno effettuate oggi 9 agosto e il 23 agosto - ha proseguito - riusciremo a recapitare nell'isola caraibica il materiale medico che abbiamo raccolto e che verrà ricevuto dal nostro rappresentante, l'ing. Pablo Enrique Herrera Lopez, e da un rappresentante del ministero della sanità cubana". (ANSA).