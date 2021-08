A Milano Ferragosto in musica con La Verdi e dj set Vannelli

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Ferragosto all'insegna della musica a Milano con l'Orchestra Verdi e il dj set di Joe T Vannelli in streaming. I due eventi si terranno nell'ambito di Estate Sforzesca, la rassegna di musica, teatro, danza e arti performative curata e promossa dal Comune di Milano.

Si partirà alle 21 con il concerto 'Il Classico Ferragosto' dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi che eseguirà dal vivo musiche di W.A. Mozart e L.V. Beethoven, mentre a partire dalle 23, sul canale Facebook del dj di fama internazionale Joe T Vannelli verrà trasmesso in streaming il dj set 'Save the dance', registrato a porte chiuse e senza pubblico sul palco di 'Estate Sforzesca' lo scorso 2 agosto.

La performance, a cura di Sound Faktory e inserita nel 'Joe T Vannelli Live on Tour', è parte del progetto nato nell'aprile 2020, in pieno lockdown, per valorizzare il territorio italiano e le sue bellezze nel mondo attraverso la musica dance/house. Il progetto ha all'attivo 55 tappe in Italia, tra castelli, rocche, musei, piazze, riserve naturali e sette siti Patrimonio dell'Unesco. È il dj set streaming più visto in Italia - affermano gli organizzatori - e vanta un pubblico eterogeneo e internazionale. Sabato 14 Estate Sforzesca renderà omaggio a Giorgio Strehler attraverso due speciali appuntamenti: 'La voce di Strehler' a cura di Spirit de Milan APS, dove si ricorderà la figura di Strehler attraverso le tre voci di Giorgio Bongiovanni e Stefano De Luca, due suoi allievi del primo corso istituito nella Scuola del Piccolo Teatro, e Umberto Ceriani. A seguire 'Apprendisti stregoni. Il metodo Strehler', a cura del Piccolo Teatro di Milano e frutto della collaborazione tra il teatro, Rai Cultura e il Comune di Milano, che vedrà la proiezione esclusiva e in anteprima dello speciale di Rai Cultura 'Apprendisti Stregoni.

Il metodo Strehler', con un'introduzione del direttore del Piccolo Teatro di Milano Claudio Longhi. Il documentario andrà in onda, la sera stessa, su Rai5. (ANSA).