L'Inter batte il Parma grazie a Brozovic e Vecino

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - In un clima di grande contestazione, per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, l'Inter batte in amichevole il Parma per 2-0 sul terreno dello stadio Tardini.

Entrambi i gol sono arrivati nel secondo tempo, dopo che Barella aveva colpito il palo della porta degli emiliani: Brozovic ha sbloccato al 14' e Vecino ha raddoppiato al 24'. L'Inter, prima dell'inizio del campionato, tornerà in campo contro gli ucraini della Dinamo Kiev: appuntamento fissato per il 14 agosto.

(ANSA).