Covid: Il Gigante, l'anno scorso garantiti 800 mila pasti

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Ottocentomila pasti per sostenere chi, più di altri, nel 2020 si è trovato in difficoltà durante la pandemia. È questo il risultato, si legge in una nota, della collaborazione tra i 'Supermercati Il Gigante', una settantina di punti vendita, 46 dei quali in Lombardia, e la rete del Banco Alimentare, la più grande realtà italiana per il recupero delle eccedenze alimentari.

"Un connubio, quello con il Banco Alimentare - spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione del 'Gigante', illustrando i risultati del 2020 - iniziato undici anni fa e che durante la pandemia dello scorso anno è culminata con la donazione di oltre 400 tonnellate di alimenti, equivalenti, appunto, a oltre 800 mila pasti che il Banco Alimentare recupera per distribuire gratuitamente alle strutture caritative convenzionate sul territorio".

"Un impegno - aggiunge Panizza - mirato a dare un sostegno concreto alle tante persone e famiglie che soprattutto durante la fase più acuta della diffusione del virus si sono trovate a fare i conti con momenti davvero difficile." e che "sta proseguendo anche in questo periodo" di vacanze. (ANSA).