Truffe anziani: con trucco figlio investito ennesimo raggiro

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Con il trucco del figlio investito da un'automobile o comunque coinvolto in un incidente stradale, è stata messa a segno, a Milano, l'ennesima truffa ai danni degli anziani.

Una donna di 79 anni, residente nel quartiere di Porta Genova, ha ricevuto nel pomeriggio di ieri una telefonata allarmante da un uomo che si è presentato come il figlio. A sera probabilmente lo stesso truffatore è andato sotto casa dell'anziana, spiegando di essere stato mandato appunto dal figlio rimasto ferito e impossibilitato a muoversi, e si è fatto dare alcune centinaia di euro. Quindi si è dileguato. Solo qualche ora dopo la sua vittima, ripresasi dallo choc, si è accorta che qualcosa non tornava e ha chiamato la polizia la quale sta conducendo le indagini.

Le forze dell'ordine, che hanno aumentato i controlli e gli uomini impegnati contro questi reati ritenuti particolarmente gravi perché colpiscono persone avanti negli anni, invitano a dare subito l'allarme in casi sospetti. (ANSA).