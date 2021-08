Rubano da un'auto in panne, due uomini arrestati da Ps a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Due algerini di 26 e 32 anni, pregiudicati e irregolari, sono stati arrestati dalla polizia a Milano, nella zona della Stazione Centrale, per furto aggravato in concorso. Gli uomini si erano avvicinati ad un'automobile in panne in via Galvani e, mentre gli occupanti erano scesi dalla macchina per cercare di risolvere il problema, ne hanno approfittato per rubare uno zaino che si trovava sul sedile anteriore della vettura.

Uno dei due stranieri ha fatto da palo, mentre l'altro ha preso lo zaino. Poi i due si sono allontanati, ma sono stati subito bloccati e arrestati dagli agenti della Polfer che li avevano notati mentre erano impegnati in un servizio antiborseggio nel quartiere. Lo zaino, che conteneva denaro e documenti vari, è stato restituito alla proprietaria che non si era accorta di quanto successo. (ANSA).