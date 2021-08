Milano-Forte dei Marmi: una cena a 4 mani, andata e ritorno

Due grandi maison dell’accoglienza, Armani Hotel Milano e Hotel Byron di Forte dei Marmi, hanno unito le mani dei loro chef per una cena di altissimo livello al ristornate Magnolia della struttura in Versilia. Nella prossima primavera il “ritorno” all’Armani Ristorante. Padrone di casa lo chef Cristoforo Trapani, ambasciatore del gusto e premiato dall’Academie Internationale de la Gastronomie come “Chef de l’avenir” nel 2018, che ha ospitato chef Francesco Mascheroni con i piatti signature della sua raffinata cucina.

La contaminazione è stato il filo rosso della serata: molto presente nella cucina di Mascheroni che a partire dai principali ingredienti della tradizione italiana, propone composizioni contemporanee e internazionali, con sfumature orientali. Cristoforo Trapani ha portato in tavola una cucina concreta e di ottima ispirazione toscana, con richiami alla sua Campania in piatti concreti e di raffinata presentazione.

Una collaborazione inedita, basata sulla comune matrice di stile che le due strutture offrono ad una clientela esigente e attenta ai dettagli. “Montanara, pomodoro San Marzano e basilico e “Cialda di polenta, paté di fegatini alla Toscana e mostarda di ciliegie” gli antipasti proposti da chef Trapani, “Gambero Rosso di Mazara, carota, frutto della passione, burro tiepido” e un milanesissimo “Macaron al Campari” quelli ideati dallo chef di Armani Ristorante. Spaghettini di Gragnano affumicati, cannolicchi, ostriche e limone di Sorrento dalla cucina del Byron e “Carbonaro, miso, tofu, limone di Amalfi, cipolla agrodolce, verdure croccanti” di chef Mascheroni, le portate principali.

Gli abbinamenti enologici sono stati affidati ai vini dell’azienda vitivinicola Umberto Cesari di Castel San Pietro Terme, Bologna, considerata ambasciatrice del Sangiovese di Romagna. Presenti alla cena Salvatore Madonna, proprietario dell’Hotel Byron e Giuseppe Losciale, general manager di Armani Hotel Milano.