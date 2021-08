Calcio: Lukaku al Chelsea, è fatta per 115 milioni cash

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - L'Inter ha detto sì all'accordo per la cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni cash senza alcuna contropartita tecnica. Il giocatore ha chiesto di non allenarsi e non sarà domani a Parma. Si consuma così un doloroso addio e uno strappo per la tifoseria nerazzurra. A meno di clamorosi colpi di scena dell'ultima ora, non ci sono dunque più ostacoli sulla strada che porta Lukaku nuovamente in Premier League. (ANSA).