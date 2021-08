Staffetta 4x100, anche la Lombardia è sul tetto del mondo

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Jacobs, Tortu e Desalu: sono i tre componenti 'lombardi' della staffetta che ha vinto l'oro nella 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo. Il già olimpionico Marcell Jacobs vive sin da bambino a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Fausto Desalu è nato a Casalmaggiore (Cremona) e ha vissuto a lungo in provincia di Mantova. Filippo Tortu è nato a Milano da padre sardo e madre di Carate Brianza. A completare il quartetto da sogno, Lorenzo Patta. "Sono stati bravissimi, sono felice per loro e per l'Italia" ha commentato la signora Paola, madre di Filippo Tortu. "E' difficile trovare le parole, sono felicissima - ha aggiunto -, è un'emozione così grande che non trovo il termine che possa contenerla". (ANSA).