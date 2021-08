Imbrattano vagoni treno, denunciati due writer spagnoli

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Hanno imbrattato un vagone in sosta, nell'area deposito dei treni Atm di Gorgonzola (Milano), ma sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda di trasporti e denunciati. Nei guai sono finiti due writer spagnoli di 21 e 22 anni. Nella loro auto, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 81 bombolette spray, in parte utilizzate per le scritte sui vagoni. I due giovani sono ora accusati di danneggiamento aggravato. (ANSA).