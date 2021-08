Droga: 5 kg marjuana in auto, arrestato da Ps Milano in Brianza

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - All'interno del bagagliaio della macchina nascondeva un borsone con 5,2 kg di marijuana divisi in cinque buste sottovuoto. Per questo motivo un giovane è stato arrestato a Brugherio, in Brianza, dagli agenti del Commissariato Lambrate di Milano. L'operazione, portata avanti anche con pedinamenti, è nata da una fonte riservata nell'ambito dell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Nei box di uno stabile in via Ghirlanda i poliziotti hanno deciso di intervenire: il ragazzo, 25 anni, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati sequestrati anche altri 56 grammi di marijuana e circa due etti di hashish oltre a 20 mila euro in una busta sottovuoto. Il presunto spacciatore, che ora è nel carcere di Monza, al fine di organizzare le consegne di droga aveva due telefoni cellulari criptati, utilizzati - secondo quanto spiegato dalla polizia - solitamente da organizzazioni criminali dedite al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. (ANSA).