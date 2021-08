Atalanta: ufficiale Romero al Tottenham

(ANSA) - BERGAMO, 06 AGO - L'Atalanta ha comunicato il riscatto dalla Juventus di Cristian Romero, 16 milioni pagabili a saldo in tre esercizi al netto dei 4 spesi per il prestito, originariamente biennale, e contestualmente la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Tottenham Hotspur dello stesso difensore argentino. 50 milioni più 5 di bonus e altri 2 legato ai risultati di squadra il prezzo per il club londinese.

Il ventitreenne 'Cuti', 42 presenze e 3 gol nell'unica stagione nerazzurra, ha completato oggi le visite mediche dopo averle iniziate giovedì a Bergamo prima della partenza dall'aeroporto di Orio al Serio. "Nel ringraziare Cristian per aver sempre indossato con impegno, grinta e cuore la maglia nerazzurra nell'anno trascorso insieme e aver lasciato un marchio indelebile in una stagione storica per il Club, gli auguriamo le migliori soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale, per questa sua nuova esperienza in Inghilterra. In bocca al lupo Cuti!", si legge nella nota del club. (ANSA).