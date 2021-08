Sanità: l'Asst Monza rafforza l'organico, cento assunzioni

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - A valle del concorso che si è concluso negli scorsi giorni e che ha visto oltre mille partecipanti e circa 500 selezionati, l'Azienda Socio Sanitarie Territoriali (Asst) di Monza ha rafforzato il proprio organico con l'assunzione di 100 figure, nello specifico per il ruolo di collaboratore professionale sanitario - infermiere, di cui 48 destinate all'area critica di terapia intensiva e sala operatoria e il resto anticipando anche le cessazioni non ancora avvenute. "L'importante rafforzamento avvenuto grazie alle integrazioni di budget del personale messe a disposizione da Regione Lombardia - sottolinea il direttore generale della Asst Monza, Mario Alparone - ci consentirà di riprendere a pieno ritmo le attività ordinarie, Covid permettendo, finalizzate a raggiungere gli obiettivi di recupero delle liste di attesa richieste da Regione per il quadrimestre settembre/dicembre 2021". Il concorso arriva dopo l'importante sostituzione di personale precario con personale strutturato della categoria degli Operatori socio-sanitari, Oss, per 61 figure. (ANSA).