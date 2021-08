Milano: De Corato, ci voleva Meloni per stazione pulita

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - "Ci voleva l'onorevole Giorgia Meloni e il candidato sindaco Luca Bernardo per compiere il miracolo di Polizia e pulizia di Piazza Duca D'Aosta - ha detto Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia e consigliere comunale di Fdi -. Nemmeno uno spacciatore, nessun accampamento, un evento straordinario mai visto negli ultimi 10 anni in cui governa la sinistra Milano".

"Oggi la Stazione Centrale era pulita e linda come se fosse stata appena inaugurata. Invece la realtà sulla sicurezza nella zona è questa - ha aggiunto fornendo i dati dell' assessorato alla Sicurezza del Comune che riguardano la polizia locale -.

Parlando di arresti, nel 2017, erano stati 31 nel 2020 appena 3 e nei primi 6 mesi del 2021 nemmeno uno. Se poi parliamo di denunce passiamo da 172 nel 2019 a 150 nel 2020 a 37 da inizio anno". (ANSA).