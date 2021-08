'Genovese ha già iniziato il percorso di uscita dalla droga'

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - "Lui vuole affrontare il percorso di uscita dalla droga e sta facendo di tutto per farlo. Si rende conto della drammaticità della droga, delle conseguenze della droga. È determinato a uscirne. Cosa che ha già iniziato a fare e adesso lo faremo in modo più profondo". Lo ha dichiarato Luigi Isolabella, il legale del plurimilionario 'mago' delle start up digitali Alberto Genovese. L'avvocato è stato intervistato da Telelombardia, che ha diffuso una sintesi del servizio in onda nel Tg delle 19, nella Comunità Terapeutica Crest di Cuveglio (Varese).

Genovese, 44 anni, era stato arrestato il 6 novembre scorso nell'inchiesta della Squadra mobile di Milano, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini. Per lui si avvicina la richiesta di processo per presunti abusi nei confronti di una 18enne il 10 ottobre scorso a Milano dopo un 'festino' nell'attico di lusso 'Terrazza sentimento', a due passi dal Duomo, e di una 23enne il 10 luglio 2020 a 'Villa Lolita' a Ibiza, sempre dopo averla resa incosciente con mix di cocaina, ketamina e mdma.

"Sta bene - ha detto Isolabella -. Affronteremo il processo, affronteremo le carte, affronteremo la sostanza. La salute in questo momento è buona. Sicuramente deve recuperare tanto. Il percorso di recupero è fondamentale. Adesso vedremo quanto durerà". (ANSA).