Droga: coltiva marijuana in orto nonna, operaio denunciato

(ANSA) - PAVIA, 05 AGO - Nell'orto di sua nonna, e a sua insaputa, aveva allestito una coltivazione illegale di marijuana. E' accaduto alla frazione Bozzole di Garlasco (Pavia), in Lomellina. L'uomo, un operaio di 44 anni, è stato denunciato dai carabinieri per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella tarda serata di ieri un pattuglia di militari della stazione di Garlasco, passando lungo le vie della frazione ha avvertito il tipico odore delle foglie di marijuana. I carabinieri sono entrati nell'orto dal quale proveniva l'odore, trovando 6 piante di marijuana alte da 70 a 130 centimetri, oltre a 12 rami di infiorescenze essiccate per complessivi 114 grammi. Nell''abitazione dell'uomo sono stati inoltre sequestrati altri 20 rami di infiorescenze per un peso complessivo di 245 grammi. (ANSA).