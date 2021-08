Banco Bpm: utile netto semestre balza a 361,3 milioni

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Per Banco Bpm il primo semestre 2021 si chiude con un risultato netto di periodo positivo per 361,3 milioni da 105,2 milioni del 30 giugno 2020 (+243,4%). Il risultato netto adjusted è pari a 382 milioni rispetto a 128,4 milioni dello stesso periodo dello scorso anno (+197,5%). I ricavi 'core' si sono attestati 1.969 milioni in uamento dell'11,2% e in crescita anche rispetto al periodo pre covid. I proventi operativi hanno raggiunto i 2.324 milioni (+18,8%).

A livello patrimoniale, al 30 giugno il Common Equity Tier 1 ratio phased-in è pari al 14,1% rispetto al 13,7% del 31 marzo 2021. L'incremento del ratio nel trimestre - spiega la banca - è imputabile alla crescita del patrimonio regolamentare per effetto in primis del risultato di periodo della crescita delle riserve di valutazione, nonché alla diminuzione delle attività fiscali differite trasformate in crediti d'imposta in seguito alla cessione dei crediti a sofferenza del cosiddetto progetto Rockets. (ANSA).