Travolta dal camion nel milanese, muore una triatleta 32enne

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Tragico incidente questa mattina a Robecco sul Naviglio, nel milanese. Una donna di 32 anni, Valentina Caso, è stata travolta durante una allenamento in bicicletta da un camion del latte intorno alle 8.30 di stamane, nei pressi di una rotonda in via San Giovanni. Sul posto sono intervenuti autoambulanze, automedica e la polizia locale. La donna, appassionata di ciclismo e di triathlon, era iscritta all'associazione "Tapascione running club". "Eri uno scricciolo, il nostro scricciolo che non mollava un centimetro in nessuna disciplina", si legge sulla pagina Facebook dell'associazione. E anche: "Sarai sempre la nostra Vale Caso ed il tuo sorriso contagioso resterà scolpito a fondo per sempre in tutti i nostri cuori". (ANSA).