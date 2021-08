Milano: Sala, pronto a confrontarmi con gli altri candidati

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - "Penso sia giusto immaginare tre confronti, o una cosa del genere. Non ho nessuna intenzione di sottrarmi ai confronti, anzi, da un certo punto di vista per me sono anche auspicabili. Potrò illustrare con chiarezza la mia visione di città". Lo ha detto oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando l'eventualità di avere dei confronti con gli altri candidati alla carica di primo cittadino.

Le elezioni sono state fissate per il 3 e 4 ottobre, e a Sala sembrano "una buona data. Ci sarà settembre per una vera campagna elettorale. Per i tempi che corriamo, un mese è tanto tempo. C'è tutto il tempo possibile per far conoscere le nostre idee".

Sala è intervenuto alla conferenza stampa organizzata presso lo spazio pro-working Wellio per presentare la candidatura di Carlo Monguzzi, consigliere comunale uscente e di nuovo candidato al Consiglio comunale per Europa Verde. (ANSA).