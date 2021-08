Vendemmia posticipata in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Slitta in avanti di almeno una settimana rispetto allo scorso anno la vendemmia 2021 in Lombardia a causa del meteo pazzo, che con le gelate primaverili ha ritardato la fioritura delle piante. È quanto stima la Coldiretti regionale mentre prende il via la raccolta a livello nazionale, con i primi grappoli di uve bianche Chardonnay staccate nel Comune di Monreale in Sicilia.

In Lombardia - spiega la Coldiretti regionale - le gelate primaverili hanno di fatto rallentato lo sviluppo dei vigneti, su cui poi nei mesi estivi si sono abbattute a macchia di leopardo anche diverse grandinate talvolta violente, come quella che a fine giugno ha interessato l'Oltrepò Pavese con centinaia di ettari di filari falcidiati da chicchi di ghiaccio grandi come noci, accompagnati da forti raffiche di vento".

Nonostante le bizze del clima - continua la Coldiretti regionale - si segnala comunque una buona condizione sanitaria dei vigneti, preludio a una vendemmia di qualità che nei nostri territori è destinata per circa il 90% a produzioni certificate grazie a 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Per l'avvio preciso delle operazioni di raccolta sui nostri territori - afferma la Coldiretti Lombardia - determinante sarà l'evolversi delle condizioni meteo dei prossimi giorni. (ANSA).