Maltempo: allerta arancione in Lombardia per forti temporali

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Temporali intensi sono previsti domani nel nord ovest del Paese e il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: è stata valutata per domani l'allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sull'intero territorio del Piemonte e su alcuni settori lombardi. In quelle aree sono infatti previsti rovesci di forte intensità, grandinate locali e forti raffiche di vento.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato a partire da domani, alle ore 12, un'allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali forti sull'area di Milano. Il Comune è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire.

(ANSA).