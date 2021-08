Incendio in casa popolare a Milano, 200 persone evacuate

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Otto persone sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato poco dopo le 13.30 in uno stabile di edilizia popolare a Milano. Tra questi una donna incinta, che è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Gli evacuati sarebbero circa 200. Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in forze in via Zamagna 4, in zona San Siro, i primi con cinque squadre i secondi con svariate ambulanze, una sola delle quali però ha trasportato un paziente, in codice giallo.

Le fiamme, divampate in un appartamento al primo piano, si sarebbero poi estese ad alcuni piani superiori. Al momento restano inagibili due appartamenti, quello coinvolto dal rogo e quello al piano inferiore. Da quanto si è appreso, nella casa in cui sono divampate le fiamme vivevano, da un paio d’anni, nove persone appartenenti alla stessa famiglia: si tratterebbe di tre coppie e di tre bambini di due, quattro e cinque anni. (ANSA).