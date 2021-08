Eicma: Kymco all'edizione numero 78

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Kymco sarà ad EICMA 2021.

L'annuncio della presenza del costruttore taiwanese alla 78esima Edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, è arrivata oggi attraverso una nota dell'organizzatore.

Tra i più importanti produttori di scooter, motocicli e quad a livello mondiale e marchio molto apprezzato sul mercato italiano, la conferma di Kymco va così ad arricchire, si legge nella nota, l'ormai ragguardevole parterre di espositori che porteranno le loro novità sul più importante palcoscenico per l'industria della mobilità su due ruote.

"È per noi un piacere confermare la presenza di Kymco a EICMA anche in un anno così particolare e difficile - dic Stefano Gianotti, legale Rappresentante del Gruppo Padana Sviluppo, che tramite la società KMI Italia S.r.l. rappresenta e distribuisce i prodotti Kymco in Italia -: dopo lo stop forzato del 2020 è importante dare un segnale di ripartenza e di ritorno alla normalità ed EICMA è un evento simbolo non solo nel settore delle due ruote ma anche in tutto il mondo delle esposizioni e manifestazioni a livello internazionale. Quale strumento migliore, quindi, se non EICMA, per presentare al pubblico tutte le novità dei nostri scooter direttamente da Taiwan e dare il giusto riconoscimento a chi, come noi, non si è mai fermato e crede nel futuro". (ANSA).