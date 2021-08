RestarTogether, i Saloni del Fashion pronti a ripartire

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - #RestartTogether, ripartire insieme, ripartire nella massima sicurezza. È questo il messaggio che lanciano, nuovamente uniti, i saloni della moda, dell'accessorio e della fornitura per la fashion & luxury industry che con 1600 espositori riaccenderanno i riflettori sulla moda italiana dalla Leopolda di Firenze e dai padiglioni di Fiera Milano a Rho. Si comincia dall'11 al 13 settembre 2021 a Firenze, con DaTE, evento dedicato all'eyewear d'avanguardia. A Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre, si terrà HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all'accessorio, organizzato da Fiera Milano e in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre: MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature; MIPEL, evento globale dedicato alla pelletteria e THEONEMILANO Special featured by MICAM Milano, fiera dell'haute-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24, da LINEAPELLE, la Rassegna di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all'industria della moda, del lusso e del design. Sono già oltre 1.600 quelli che hanno confermato la loro presenza alle manifestazioni di RestartTogether. Una presenza che avverrà in totale e assoluta sicurezza grazie alla prosecuzione della campagna vaccinale, alle disposizioni internazionali e governative che hanno esteso il Green Pass al mondo degli eventi e alle linee guida messe in campo da Fiera Milano. Tra queste è stata data particolare attenzione alle indicazioni per l'ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito e all'automatizzazione delle procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà poi di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. (ANSA).