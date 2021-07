Villa Reale Monza e Reggia Carditello si promuovono insieme

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza firma un accordo con la Reggia di Carditello, in provincia di Caserta, residenza borbonica in origine dedicata alla caccia, all'allevamento dei cavalli di razza reale e alla produzione agricola sperimentale, dal 2014 di proprietà dello Stato. Il protocollo prevede una collaborazione sulla promozione turistica e l'organizzazione di eventi artistici e culturali e sportivi comuni.

"Questo protocollo d'intesa è di fondamentale importanza - spiega Giuseppe Distefano direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza - perché servirà da base per la presentazione di proposte progettuali a valere sul ciclo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea".

"Per la Fondazione Real Sito di Carditello - ha affermato il direttore Roberto Formato - si apre una nuova stagione, dedicata al confronto e allo scambio di esperienze con altri siti culturali presenti sul territorio nazionale, nel segno del binomio; cultura natura. Siamo molto contenti che il nostro programma di inclusione sociale sia stato preso come modello anche dalla nuova governance della Reggia di Monza".

Proprio per avviare questa collaborazione, parte oggi dalla Villa Reale il nuovo itinerario cicloturistico nazionale Carditello Reale, aperto a ciclisti e amatori che terminerà il 7 agosto. Collegherà simbolicamente i siti reali che ospitano il celebre autodromo in Lombardia e il suggestivo ippodromo in Campania, attraversando in bicicletta 5 regioni italiane (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania) e riscoprendo borghi e antichi sentieri su un tracciato di 970 km.

(ANSA).