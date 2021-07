Tokyo: Pugilato; leggeri, eliminata Rebecca Nicoli

(ANSA) - TOKYO, 30 LUG - Dopo Giordana Sorrentino, anche Rebecca Nicoli lascia il torneo di pugilato dell'Olimpiade di Tokyo. Il peso leggero azzurro è infatti stata sconfitta ai punti per 5-0 dall'irlandese Kellie Anne Harrington in un match degli ottavi di finale. I punteggi dei giudici (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-8) rispecchiano l'andamento dell'incontro, dominato dalla rivale dell'azzurra. La 21enne Nicoli è una ex praticante di parkour e tuffi prima della scelta di dedicarsi alla 'nobile arte'. (ANSA).