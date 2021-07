Militare morto tumore: udienza a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 30 LUG - E' in corso a Brescia un presidio promosso dal Comitato Amici e Parenti delle Vittime dei Veleni di Guerra, Centro Sociale 28 maggio di Rovato (Brescia) e Uomini e Donne contro la guerra. Oggi in Tribunale è infatti prevista l'udienza contro il Ministero della Difesa e l'Aeronautica sulla morte del Maresciallo dell'Aeronautica Militare Giovanni Luca Lepore, deceduto nel 2005 a causa di un tumore, che, secondo una Ctu dello stesso tribunale Bresciano, è collegato all'uranio impoverito presente nei proiettili utilizzati dalla NATO in territorio di guerra.

Presente anche Emanuele Lepore il fratello del maresciallo morto 16 anni fa. "La nostra famiglia - ha commentato - sta lottando per ottenere verità e giustizia da tempo". (ANSA).