Megarissa dopo concerto a Milano, intervengono carabinieri

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Una rissa tra diversi gruppi di ragazzi, tutti sui 18-20 anni, si è scatenata ieri sera tardi in via Pasolini, nella zona dell'Up Town park, dopo un concerto organizzato da un locale, nella zona di Cascina Merlata, nella parte Nord di Milano. Un giovane è stato ricoverato in ospedale per la frattura dei due denti incisivi.

Il caos è scoppiato contemporaneamente tra più gruppi di ragazzi, dopo una serata ad alto tenore alcolico: i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato solo il ragazzo, un 19enne, a terra, sanguinante, che è stato trasportato dal 118 all'ospedale Sacco.

La maggior parte dei circa 100 giovani presenti al momento della rissa, però, si erano già allontanati. I militari acquisiranno i video degli impianti video presenti per cercare di risalire ai fatti. (ANSA).