Maltempo: riapre la statale Regina nel Comasco

(ANSA) - COMO, 29 LUG - Riapre completamente questa sera, giovedì 29 luglio, la statale Regina sulla sponda occidentale del lago di Como, chiusa da tre giorni per la violentissima ondata di maltempo. Nel pomeriggio è stato riaperto il tratto Laglio-Argegno, mentre in serata tocca a quello Argegno-Colonno, così da tornare completamente transitabile. Una boccata d'ossigeno per le popolazioni del lago e per tutti coloro che stanno lavorando a limitare i danni provocati dall'esondazione di decine di torrenti. A Laglio, nel tardo pomeriggio, anche George Clooney ha fatto un giro in paese stringendo mani e facendo selfie con i residenti e i commercianti, un modo per far sentire la sua vicinanza che aveva già manifestato ieri al sindaco Roberto Pozzi. L'attore americano, che ormai da un mese sta trascorrendo le vacanze a Laglio con la famiglia, nella sua villa, si è messo a disposizione per aiutare coloro che sono stati danneggiati. (ANSA).