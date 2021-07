Libri: 'Questo virus ha rotto gli zebedei!' di Francesco Gaeta

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - In un panorama editoriale che talvolta può apparire monocorde se non noioso, l'urologo Francesco Gaeta rilancia il genere del pamphlet ma, a fianco a una satira graffiante, lo fa con il rigore scientifico probabilmente dovuto anche al ruolo di ufficiale medico al Centro ospedaliero militare di Milano e all'argomento trattato: la pandemia che solo in Italia a fine luglio registra quasi 130 mila morti. E così 'Questo virus ha rotto gli zebedei!', con la prefazione del giornalista e saggista Paolo Del Debbio, affronta in maniera apparentemente scanzonata il Covid senza però fare sconti a nessuno e contribuendo ad affrontare in modo corretto il problema.

Nel libricino (pp 77, 15 euro), edito da MilanoAndrologia e disponibile nelle librerie e su Amazon in forma cartacea ed e-book in attesa della distribuzione nelle edicole, emerge un tutto tondo fatto di critiche serie, analisi precise e tanti racconti curiosi con riferimenti eruditi alla storia non solo medica. Allo stesso tempo l'autore insiste sull'invito a vaccinarsi e a guardare avanti più che indietro pur non dimenticando errori e sottovalutazioni a livello regionale, nazionale e internazionale. Sempre però con un mix di disincanto, comprensione e visione del futuro. 'Noterelle sopra le righe di un urologo, tra pandemia, andrologia, sessualità mascherata, storia e politically incorrect' è il lungo sottotitolo che spiega meglio di tutti il contenuto. Fra le curiosità, tema poco trattato da stampa e pubblicistica sull'epidemia, la ridefinizione dell'attività sessuale, i sex-toys, la sex-bubble cioè i siti d'incontro online per creare una sorta di bolla di sapone sessuale, e i surrogati del sesso. Gaeta, 56 anni, campano di origine e lombardo di adozione, li affronta senza moralismi anche se un po' sconcertato. (ANSA).