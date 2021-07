E' morto Roberto Calasso, editore Adelphi e scrittore

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - E' morto ieri sera a Milano Roberto Calasso. A dare la notizia la casa editrice Adelphi, di cui Roberto Calasso era presidente. Nato a Firenze nel 1941, aveva da poco compiuto ottant'anni. Proprio oggi escono i suoi ultimi due libri, Bobi e Meme' Scianca. Domani la camera ardente sarà ospitata nella sede della casa editrice Adelphi in via San Giovanni sul muro 14, a Milano. L'ingresso sarà possibile a partire dalle 11, contingentato a sei persone alla volta a causa delle precazioni per il covid.

"Con la scomparsa di Roberto Calasso viene meno un pilastro dell'editoria italiana e un intellettuale straordinario capace di una sapiente visione della nostra cultura e delle sue radici" ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

"La tua immagine, la tua voce, il guizzo dei tuoi occhi ci mancheranno, ma resteranno impigliati, come un fosfene, nei libri che hai pubblicato e scritto. Per noi che rimaniamo qui, orfani di te e figli dei tuoi libri, rimarrai nella Mente. Come dicevi tu" ha scritto Elisabetta Sgarbi su Twitter. (ANSA).