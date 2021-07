Goleada Inter, 6-0 al Crotone in amichevole

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Goleada Inter nell'amichevole contro il Crotone, disputata ad Appiano Gentile: la squadra di Simone Inzaghi ha battuto i calabresi (che giocheranno in Serie B nella prossima stagione) per 6-0, con tre gol per tempo. Buoni i segnali per il tecnico nerazzurro, in particolare dall'ultimo arrivato Hakan Calhanoglu, protagonista con una rete e tre assist: a segno sono andati anche il giovane Satriano, Dimarco, Pinamonti, Sensi e Brozovic. Si è rivisto in campo nella ripresa Romelu Lukaku, rientrato nei giorni scorsi a Milano dopo le vacanze post-Europeo e in campo per tutti i 45' del secondo tempo. (ANSA).