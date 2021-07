Italgas: Gallo, coniughiamo crescita e decarbonizzazione

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - "I risultati del primo semestre 2021 e il livello di investimenti raggiunto dimostrano la capacità di Italgas nel coniugare gli obiettivi di crescita, continua e sostenibile, con l'impegno per la decarbonizzazione, fornendo un importante impulso alla ripartenza dell'economia del Paese". Lo afferma l'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo, sottolineando che nel semestre l'utile netto rettificato è cresciuto "a doppia cifra del 14,1% a 176,1 milioni nonostante prosegua l'impatto negativo della Delibera 570". Nel contempo è stata superata la soglia dei 420 milioni di investimenti "relativi principalmente alla trasformazione digitale della rete e dell'azienda nel suo complesso", nonché alla sua riqualificazione (repurposing) e alla sua "ulteriore estensione per oltre 400 km".

"Trasformazione digitale, repurposing ed estensione del nostro network - ha aggiunto Gallo - sono fattori abilitanti, che consentiranno alle nostre reti di essere pronte ad accogliere gas rinnovabili, come biometano, idrogeno e metano sintetico, confermando così il loro ruolo strategico per la transizione energetica".

"Digitalizzazione, innovazione tecnologica, sostenibilità ed efficienza - ha concluso il Manager - continueranno a essere i punti cardinali dell'agire quotidiano di Italgas, per accompagnare il processo di transizione energetica anche attraverso gli ambiziosi obiettivi di riduzione di emissioni ed efficienza energetica contenuti nel nostro Piano Strategico". (ANSA).