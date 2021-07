Incidenti stradali: ciclista ucciso da auto a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Un ciclista di 23 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Milano, tra viale De Gasperi e piazza Kennedy. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 7 a poca distanza dal cavalcavia del Ghisallo: l'impatto è stato fatale per il giovane che è stato travolto da una Fiat 500 in car sharing, cioè in condivisione a noleggio, con a bordo due persone.

All'arrivo dei sanitari del 118 il ferito era in arresto cardiaco, ma è stato rianimato e trasportato al Policlinico, dove però è deceduto poco dopo l'ingresso al Pronto soccorso. Le indagini sono condotte dalla polizia locale che sta ricostruendo l'esatta dinamica. (ANSA).