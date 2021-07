Accoltellato da 2 incappucciati nel Milanese, grave giovane

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato, la scorsa notte a Melzo in provincia di Milano, da due uomini che avevano il volto coperto da un cappuccio, ed è ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffele del capoluogo lombardo dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il ragazzo, hanno ricostruito i carabinieri, si trovava in compagnia di tre amici all'esterno di un locale per la vendita automatica di bevande in viale Gavazzi. Ad un certo punto è stato avvicinato da due persone che avevano il volto coperto da un cappuccio i quali, improvvisamente e senza apparente motivo hanno iniziato ad aggredirlo con calci e pugni. L'aggressione è proseguita in via Montegrappa dove uno degli aggressori ha accoltellato il giovane per poi fuggire, insieme a chi era con lui, prima dell'arrivo dei soccorsi. Il ventenne ha riportato sette ferite lacero contuse agli arti, all'addome e al torace ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso. Sul luogo dell'accoltellamento i militari hanno sequestrato un coltello da cucina con una lama di 13 centimetri I due aggressori, tuttora irreperibili, sono ricercati e sono in corso le indagini per definire l'esatta ricostruzione dell'episodio.

(ANSA).