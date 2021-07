Violenta grandinata in Oltrepò Mantovano, gravi danni

(ANSA) - MANTOVA, 26 LUG - Una violenta grandinata con chicchi grossi come noci si è abbattuta questo pomeriggio su buona parte dell'Oltrepò mantovano. I Comuni più colpiti sono stati Suzzara e Gonzaga dove si sono verificati gravi danni all'agricoltura. Fortunatamente non si registrano feriti.

Danneggiate dalla grandine anche molte auto, i cui conducenti sono stati colti di sorpresa. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le cantine e i seminterrati dall'acqua copiosa che ha accompagnato la grandinata e per rimuovere dalle strade gli alberi abbattuti dal forte vento. (ANSA).